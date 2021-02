Eden Hazard op weg naar de uitgang? 'Voormalige werkgever wil hem terughalen'

Eden Hazard beleefde nog maar weinig plezier aan zijn overstap naar Real Madrid. Hij wordt er geplaagd door allerlei blessures en slaagt er maar niet in om zijn stempel op het elftal te drukken. Is hij nog steeds gelukkig in de Spaanse hoofdstad? Zijn voormalige werkgever wil hem een uitweg bieden.

De Rode Duivel leek zich de voorbije weken opnieuw in het elftal gevochten te hebben. Ondertussen staat hij weer een maand aan de kant met een nieuwe blessure. Trainer Zinedine Zidane heeft vrijdag tijdens zijn persconferentie aangegeven dat zijn speler mentaal lijdt onder de situatie. Daarnaast wordt er door de Spaanse media ook een enorme druk op zijn schouders gelegd. Er wordt zelfs geopperd om hem te verkopen. Volgens de Spaanse TV-zender Onda Cero wil Chelsea deze zomer opnieuw een poging doen voor zijn ex-speler. Beide partijen zouden open staan voor een terugkeer, maar de Koninklijk zal niet meewerken aan een eventuele transfer. Zij vrezen dat ze te veel geld zullen verliezen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Huesca - Real Madrid nu live op Voetbalkrant.com.