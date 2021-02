Ondertussen op WK voor clubs: Junior Edmilson (ex-Standard) treft raak en zet met zijn club een mooie prestatie neer

Tussen alle voetbaldrukte door is ook het WK voor clubs momenteel in Qatar aan de gang. Zondag zette Junior Edmilson (ex-Standard) zijn ploeg op weg naar een overwinning tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai, de Aziatische kampioen

Na twintig minuten probeerde de flankaanvaller het eens van buiten de zestien. Met succes, de bal vloog in het doel. De Zuid-Koreanen kwamen op het uur nog op gelijke hoogte, maar uiteindelijk trok Al-Duhail aan het langste eind (1-3).

De Qatarezen nemen dus in eigen land beslag op de vijfde plaats. Edmilson en Co verloren in de kwartfinales van het Egyptische Al-Ahly. De Afrikaanse kampioen zal het in de volgende ronde opnemen tegen de sterren van Bayer München.