Eupen droomt van een succesvolle bekercampagne: 'in lijn met onze filosofie'

Woensdag wacht in de beker amateurclub Olympic Charleroi, maar trainer Benat San José droomt alvast van een succesvolle campagne. De Oostkantonners hebben deze winter enkele goede spelers aangekocht en hebben al meermaals goede prestaties neergezet. Maar is het wel voldoende?

Deze week stond er heel wat bekervoetbal op het programma, maar de Panda's kwamen nog niet in actie. Zij mochten zich dus in alle rust voorbereiden voor het competitieduel tegen KAA Gent.

Woensdag zal het in de beker Olympic Charleroi ontvangen. De amateurclub zorgde vorige ronde voor de verrassing door Zulte Waregem, vorig jaar nog in de halve finale, uit te schakelen. Toch zou het toernooi een doel kunnen worden voor Eupen: "In één wedstrijd is alles mogelijk. Het komt overeen met onze filosofie, we hebben dit seizoen al bewezen dat we in één wedstrijd iedereen kunnen verslaan. In de beker leef je van wedstrijd tot wedstrijd, een beetje zoals wij dat doen in de competitie", verklaarde Benat San José op zijn persconferentie.