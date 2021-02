Nieuwkomer KV Kortrijk enorm ambitieus: "De laatste plaats? Laat ons voor die top acht gaan"

KV Kortrijk zocht in de laatste uren van de wintermercato naar een extra versterking voor trainer Luka Elsner. Het koos in extremis voor de komst van Gaëtan Hendrickx, die bij zijn club niet meer in de plannen voorkwam.

Laat ons duidelijk zijn, een nieuwe middenvelder was broodnodig voor KVK. Het zag afgelopen transferperiode zowel Hannes Van der Bruggen en Christophe Lepoint ander oorden opzoeken. Gaëtan Hendrickx kwam nog nauwelijks aan spelen toe bij de Carolo's, dus was het voor beide ploegen een interessante situatie. De 25-jarige landgenoot verzamelde dit seizoen op Mambourg maar 172 speelminuten, een vertrek drong zich dus op: "Ik heb meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor Charleroi, maar de laatste maanden waren enorm moeilijk. Hier hoop ik meer minuten te krijgen", vertelde hij in een interview aan zijn nieuwe werkgever. Kortrijk zat in een lastige periode en nam daarom vorige week nog afscheid van Yves Vanderhaeghe. Het leek even zeer dicht te komen bij de degradatiestreep, maar dat vindt de nieuwkomer overdreven: "Er werd hier gesproken over een eventuele laatste plaats, maar naar mijn gevoel staan we niet ver van de top acht. We moeten daar voor blijven vechten." Daarnaast is Hendrickx ook fan van zijn nieuwe trainer. In het verleden oefende hij verschillende keren tegen Union, ook toen Elsner daar nog aan het roer stond: "Ik heb er een goed gevoel bij. Hij speelt graag verzorgd voetbal, daarom ben ik naar hier gekomen." "We moeten vechten voor een plek in die top 8!" 💪



Bekijk hier het eerste gesprek met een ambitieuze Gaëtan Hendrickx. 🙌



🔴⚪️ #WeDoenVoort pic.twitter.com/nOQ7OAHpmY — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 7, 2021





