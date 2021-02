Aan ambitie geen gebrek bij Lokeren-Temse: De club stelt zeven (!) nieuwe spelers voor

De Oost-Vlaamse fusieclub KSC Lokeren-Temse zet vandaag zijn titelambities nog wat kracht bij. Ze stellen maar liefst zeven nieuwe spelers voor. Later op de week geven ze ook de namen vrij van de spelers van de huidige kern die op Daknam blijven.

Fusieclub KSC Lokeren-Temse is begonnen aan zijn lange weg terug naar de top, te beginnen met het kampioenschap in de Tweede Afdeling VV. Op hun site maken ze bekend dat ze zeven nieuwe spelers hebben aangetrokken die hun ambitie moeten verpersoonlijken.

Titelambities

“Het voorbije seizoen wilden we graag op zijn minst linker kolom halen, liefst zelfs ons onder de eerste vijf nestelen. Corona heeft er anders over beslist, we hebben niet kunnen bewijzen dat we dat waard waren, hoewel de resultaten van de laatste weken toch een zekere indicatie gaven dat het kon. Dit jaar moeten we de lat resoluut hoger leggen: we gaan voor de titel. We moeten die ambitie durven uitspreken, maar tegelijk moeten we nederig genoeg blijven en zeggen dat de titel halen niet vanzelfsprekend zal zijn. Ik kan voor de vuist weg wel een drietal clubs opsommen die ook die ambitie koesteren", sprak sportief verantwoordelijke Steven De Proost klare taal.

Transferbeleid

Het aantrekken van nieuwe spelers is volgens hem ook cruciaal om hun doel te bereiken: "De spelers die naar Daknam komen, moeten ons helpen om die ambitie gestalte te geven. De spelers die nu al al zijn vastgelegd passen in dat plaatje. We zijn wel nog op zoek naar drie extra absolute meerwaardespelers. Die zullen vermoedelijk pas worden vastgelegd tijdens de gebruikelijke transferperiode van 1A en 1B.”

De zeven nieuwkomers bij Lokeren-Temse:

- Jelle Merckx, komt over van SK Londerzeel

- Tibo Gabriel, komt over van Racing Gent

- Yesten Baert, komt over van Waasland-Beveren

- Sami Djadi, komt over van KVC Jong Lede

- Arno De Kuyffer, komt over van Berchem Sport

- Niels Elewaut, komt over van Racing Gent

- Gianni De Neve, komt over van Eendracht Aalst