"Nu begrijp je waarom Anderlecht Vlap uitleent"

Filip Joos stak in Extra Time de loftrompet op over Anouar El Hadj als perfecte vervanger voor de uitgeleende Vlap.

Anouar Ait El Hadj werd bejubeld in Extra Time. "In het begin van het seizoen speelde hij als flankaanvaller. Dat was zijn positie niet", vertelt Filip Joos. "Als offensieve middenvelder blaakt hij nu van het zelfvertrouwen."

"Nu begrijp je ook waarom Anderlecht Michel Vlap uitleent. El Hadj voetbalt veel dynamischer. Naar zo'n Belg met Marokkaanse roots hebben we lang gezocht. Ik heb me lang afgevraagd waarom die pleintjesvoetballers nauwelijks doorbreken op het grote veld. Die zijn met een bal geboren."

Ook Gert Verheyen is het daarmee eens. “In de jeugdreeksen zie je ze erg veel, maar die laatste stap kunnen ze om de een of andere reden niet zetten."