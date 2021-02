Toch nog een beetje spanning in de Spaanse competitie? Atlético Madrid raakt niet voorbij Celta de Vigo

Atlético Madrid is er niet in geslaagd om FC Barcelona en Real Madrid opnieuw op tien punten te zetten. De Spaanse topclub speelde 2-2 gelijk tegen Celta de Vigo. Luis Suarez was de uitblinker met twee doelpunten.

Atlético Madrid is aan een sterk seizoen bezig in de Spaanse competitie. De club staat op de eerste plaats en heeft nog steeds één wedstrijd minder gespeeld dan de titelconcurrenten. Maandagavond kregen ze de kans om FC Barcelona en Real Madrid op tien punten te zetten, maar daar zijn ze niet in geslaagd.

De club kwam al snel op achterstand tegen Celta de Vigo na een doelpunt van Santi Mina, maar ze gingen erop en erover via Luis Suarez. Toch kwam Celta in het absolute slot nog langszij via Ferreyra. Het verschil met FC Barcelona en Real Madrid is zo acht punten, maar Atlético heeft dus nog steeds één wedstrijd minder gespeeld.