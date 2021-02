OFFICIEEL: ex-speler van Eupen gaat in Kroatië aan de slag

Cheick Keita, een speler die in het seizoen 2018-2019 onder Claude Makélélé startte bij de Pandas, keerde na zijn uitleenperiode terug naar Engeland. Nu zat hij zonder club, maar HNK Gorica biedt hem een uitweg.

Cheick Keita heeft zich aangesloten bij de Kroatische club HNK Gorica, waar hij een contract tot juni 2023 heeft getekend. De 23-jarige verdediger speelde in het seizoen 2018-2019 nog 24 wedstrijden voor Eupen. Daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 1 assist.

Na zijn uitleenbeurt aan Eupen keerde Keita terug naar het Engelse Birmingham, maar daar kwam hij niet meer in het stuk voor. De ex-jeugdspeler van AS Monaco werd een vrije speler, maar gaat dus nu een avontuur aan in Kroatië.