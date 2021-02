Spelersvakbond neemt het op voor Onana: "Nood om regels te herstructureren"

André Onana van Ajax Amsterdam is voor 12 maand geschorst na het innemen van een verkeerde pil. Spelersvakbond VVCS vindt de straf veel te zwaar.

"VVCS blijft een systeem veroordelen waarbij sporters die niet de intentie hebben vals te spelen, voor langere tijd van de uitoefening van hun beroep worden uitgesloten. Deze sanctie heeft enorme gevolgen voor de professionele carrière van de speler en heeft een enorme impact op het welzijn van de betrokken speler", laat de vakbond weten in een mededeling.

De UEFA erkende dat het om een vergissing gaat en daardoor is de schorsing teruggebracht tot 12 maand. “Eén jaar is een eeuwigheid in de carrière van een profvoetbal. De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is? Het idee dat de speler gedurende de schorsing niet eens met de rest van het team mag meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk. Deze onrechtvaardigheid, die geen enkele toegevoegde waarde heeft en leidt tot het onnodig isoleren van profvoetballers, moet dringend worden teruggedraaid.”

En dus hoopt VVCS dat de straf geschrapt of aangepast wordt. “VVCS heeft er goede hoop op dat de straf van André Onana door het CAS alsnog ongedaan wordt gemaakt (of sterk gereduceerd wordt), maar deze zaak toont nog maar eens de noodzaak om de regels te herstructureren”, klinkt het nog.