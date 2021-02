Twee gevoelige nederlagen voor Beerschot op enkele dagen tijd: "Als je zo start kan je niet winnen en verdien je niet te winnen"

Na de derbynederlaag in de competitie tegen Antwerp, is Beerschot nu ook uitgeschakeld in de Beker van België. De promovendus verloor met 0-1 van KV Mechelen. Still, de trainer van Beerschot, was na de match enorm teleurgesteld.

Still zag vooral een zeer zwakke eerste helft van zijn ploeg. "Als je zo aan de wedstrijd start, kan je niet winnen en verdien je ook niet te winnen. We waren heel timide gestart en na de rust probeer je wat vooruit te duwen en andere dingen te proberen, maar als je zo speelt kan je niet winnen of iets krijgen", legde Still uit.

De trainer van Beerschot had tijdens de rust dan ook duidelijke woorden. "Ik heb tijdens de rust gezegd dat het veel beter moest. Iedereen moest zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en we moesten meer energie tonen. De boodschap was duidelijk en nu geldt er nog maar één ding en dat is zondag revanche pakken."

Still ligt wakker van de huidige resultaten. "Ik kan beter doen en de hele groep kan beter doen. Ik ga mijn best blijven doen en hard blijven werken. Ik haat verliezen en het is moeilijk, maar het is nu zo. We gaan er uit geraken, maar het gaat tijd en energie kosten", concludeerde de Beerschot-trainer.