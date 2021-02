Olivier Deman wil zichzelf laten zien: "Concurrentie is alleen maar goed"

Olivier Deman leeft op hoop om bij Cercle Brugge onder het nieuwe trainersduo een stevige stap vooruit te zetten.

In de bekermatchen mocht hij alvast opdraven. Tegen Leuven dwong hij twee strafschoppen af, tegen Oostende scoorde hij zijn eerste doelpunt voor groenzwart. “Mijn eerste goal voor Cercle, natuurlijk deed dat deugd”, zegt hij aan HLN. “Ik had er eigenlijk nog eentje meer moeten maken. Tijdens de trainingen had ik ook al voor mezelf het gevoel dat ik op mijn manier mee het verschil kon maken.”

Het was tot nu toe een jaartje vol blessureleed. “Tijdens de tweede training onder Paul Clement scheurde ik een hamstring en lag ik voor maanden in de lappenmand. Die blessure kwam bijzonder ongelegen, omdat ik door de Engelse coach weer bij de A-kern was gehaald. Ja, het was toch wel een mentale klap dat Bernd Storck mij meteen naar de B-kern stuurde vorig seizoen.”

En nu moet er opnieuw een andere trainer overtuigd worden. “Dat kan ik alleen maar hopen. Er zijn wel meer jongens die in de bekerduels hebben verbaasd, denk ik. Iedereen wilde spelen en zich tonen, die concurrentie is alleen maar goed. Belangrijk was dat iedereen op één lijn zat.”