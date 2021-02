Duidelijkheid over de terugkeer van Timothy Castagne bij Leicester

Leicester City heeft goed nieuws over de blessure van Timothy Castagne te melden.

Timothy Castagne zit sinds 31 januari aan de kant. Hij miste ondertussen vier wedstrijden van Leicester City.

Manager Brendan Rodgers kwam nu met een prognose over een mogelijke terugkeer. “Hij is normaal nog een week tot tien dagen out. Hij werkt heel goed met de medische staf , maar het zal nog eventjes vragen.”

Als je deze uitspraak bekijkt, dan is onze 25-jarige landgenoot inzetbaar voor het duel met Slavia Praag in de Europa League. De clash met Liverpool in de Premier League zal hij wel moeten missen.