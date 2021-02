Racismerel in Parijs krijgt geen staartje: 'Term bevat geen negatieve connotaties'

Het Europees voetbal werd in december even opgeschrikt. Tijdens het Champions League-duel tussen PSG en Başakşehir ontstond er commotie na een geval van racisme. De UEFA onderzocht het voorval, maar deelt geen straf uit.

Het was een duidelijk statement. Na een geval van racisme weigerden de spelers van PSG en het Turkse Istanbul Başakşehir verder te spelen. De vierde ref beschreef Webo, ex-international van Kameroen, met het woord n*gro toen deze een rode kaart ontving. Het gevolg: een scheldtirade.

De schuldige ref probeerde nog uit te leggen dat het een veelvoorkomende term is in het Roemeens, en dus niets met racisme te maken had. De spelers van de Turkse topclub besloten om van het veld te stappen, nauwelijks enkele minuten later volgden ook de spelers van Paris Saint-Germain. Uiteindelijk werd de wedstrijd op een latere datum hervat. Er volgde ook een onderzoek van de UEFA.

Maar volgens de Roemeense krant Pro Sport heeft het onderzoek van de UEFA geconcludeerd dat er geen sprake was van racisme tijdens het duel. Zij zijn van mening dat de Roemeense scheidsrechters het woord niet in negatieve zin probeerden te gebruiken, en volgt er dus ook geen straf: "Volgens het taalrapport heeft de Roemeense uitdrukking 'negru' geen pejoratieve of negatieve connotaties, maar kan het wel controversieel overkomen", klinkt het bij de Europese voetbalbond.