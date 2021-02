Anderlecht blikt met aftermovie terug op derbywinst: "Brussel is mauve"

"Brussel is mauve', met die quote lanceerde Anderlecht een korte aftermovie over de bekerwinst tegen Union van donderdagavond.

Paars-Wit won met forfaitcijfers op het veld van Union, dat kan tellen voor een derby. In de kleedkamer bouwden de spelers dan ook een feestje met jarige job Murillo op kop. We zien Kompany tactische consignes geven tijdens de rust en hem zijn spelers bedanken na de wedstrijd. "Persoonlijk wil ik bedankt zeggen, deze derby winnen betekent veel voor me want ik ben van Brussel", waarna Murillo het woord neemt en we de gezangen in de kleedkamer kunnen horen. Bruxelles est mauve. 🟣⚪ #USGAND pic.twitter.com/94jqV79LUP — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 12, 2021