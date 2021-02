Thibaut Courtois laat zich van zijn beste kant zijn

Thibaut Courtois heeft een Spaans jongetje een prachtig cadeau gegeven. Na een complexe breuk kreeg hij een truitje toegestuurd.

De jongen brak zijn ellepijp en zijn neefje deed een oproep via Twitter. “Twitter work your magic. Gisteren brak mijn neef zijn ellepijp tijdens het beoefenen van zijn favoriete sport. Hij is een keeper. Hij werd vandaag geopereerd en een truitje van Courtois zou hem ongelofelijk opbeuren”, stond er te lezen.

Courtois las het berichtje en stuurde de jongen een gesigneerd truitje van Real Madrid toe. Knappe actie van de Rode Duivel.