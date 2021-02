"Dat Bale goed getraind heeft? Klopt helemaal niet", zegt Mourinho

In Engeland keken de voetbalsupporters vreemd op toen Gareth Bale niet in de selectie zat voor het FA Cup-duel tussen Everton en Tottenham Hotspur.

De Welshman had namelijk eerder op de week een foto gedeeld op Instagram met de caption: "Good session today!" en het leek erop dat hij opnieuw fit was om te spelen, maar niets was minder waar.

Trainer José Mourinho kwam achteraf op de persconferentie ook nog eens terug op de mededeling van zijn speler. "Dat bericht was waarschijnlijk niet van hem zelf afkomstig. Het klopte helemaal niet dat hij een goede trainingssessie heeft gehad", vertelde de Portugese hoofdcoach.

"Gareth heeft een scan gehad waarop geen blessure te zien is, maar hij voelt zich niet helemaal fit. Dan kunnen coaches, wetenschappers en dokters vanalles zeggen, maar hij voelde het anders aan en dat mag je niet negeren. Als hij er klaar voor is, zal hij in de selectie zitten", besluit hij.