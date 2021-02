🎥Haalt Witsel het EK nog? Heeft alleszins maar één been nodig

Axel Witsel is bezig aan een race tegen de tijd om op tijd fit te geraken voor het EK komende zomer.

Witsel scheurde in januari zijn achillespees en het was meteen duidelijk dat het EK halen zeer moeilijk zo worden. De speler zelf blijft er echter heel rustig blij en focust zich volledig op zijn revalidatie zoals bondscoach Martinez al aangaf.

Bij dat focussen op de revalidatie hoort ook laten zien hoe ver het ermee staat. Witsel deed dat door een filmpje te delen waarbij hij met één been een bal hooghoudt. Misschien kan hij toch nog naar het EK, al is het maar op één been?

"Heb in 16 jaar geen blessure gehad, moet dit accepteren"

De speler zelf gaf op de social media-kanalen van Dortmund zelf ook nog wat uitleg bij zijn revalidatieproces. "Ik train 6 dagen per week om terug te komen. Binnen twee weken mag de brace eraf en dan zal het pas hard werken zijn", klinkt het.

"Ik heb de afgelopen 16 jaar geen zware blessures gehad, ik kan dit enkel accepteren. Voor mijn dochters is het ook vreemd dat ik zo veel thuis ben. Ze vragen me waarom ik thuis zit en niet op het veld sta, dat papa vaak thuis is zijn ze niet gewend", aldus Witsel.