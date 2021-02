Luxemburg is niet langer het beloofde land voor Rode Duivels

De portretrechten van een profvoetballer blijven een mooie bron van inkomsten en dat geldt zeker voor onze Rode Duivels. Er lijkt zich nu een shift te voltrekken, zo blijkt Luxemburg niet langer het fiscaal paradijs te zijn.

Volgens Het Nieuwsblad hebben elf Rode Duivels een vennootschap opgericht in Engeland. Dendoncker, Tielemans en Batshuayi zijn de afgelopen twee jaar in de voetsporen getreden van Courtois, Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne, Lukaku, Benteke, Origi en Hazard. Ook bondscoach Roberto Martinez bezit een Limited company om zijn portretrechten te beheren.

Het grote voordeel is dat er in plaats van 45 procent inkomstenbelasting en 13,8 procent socialezekerheidsbijdragen er bij de portretrechten slechts 19 procent vennootschapsbelasting afgehouden wordt en geen sociale zekerheid. Anderzijds kunnen die rechten via een Ltd. ook beter beheerd worden en kan de aansprakelijkheid gescheiden worden van het persoonlijk vermogen van de spelers.