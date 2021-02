Niet enkel concurrentie en strijd tussen trainers: Mourinho vertelt ontroerend verhaal over Guardiola tijdens persconferentie

In aanloop naar de topwedstrijd tussen Manchester City en Tottenham vertelde José Mourinho een mooi verhaal over Pep Guardiola. In Engeland zijn trainers vaak hard voor elkaar. Dit was tijdens deze persconferentie zeker niet het geval.

Tijdens de bijeenkomst kreeg Tottenham-trainer José Mourinho de vraag als hij en Guardiola een vriendschap delen. “Het probleem met ons, coaches, is dat het niet makkelijk is om vriendschappen of relaties op te bouwen”, aldus Mourinho. “We zien elkaar slechts twee minuten voor en twee minuten na een wedstrijd. Dat maakt het moeilijk", aldus José Mourinho die nog assistent-trainer was bij FC Barcelona toen Guardiola er als speler actief was.

“In die drie jaar dat we samen bij Barcelona waren, zag ik Pep elke dag. De titels die we wonnen, hebben we samen gevierd. We weenden niet maar de teleurstellingen verwerkten we samen. Voor ons allebei was dat een geweldige periode in ons leven. En dat vergeet ik nooit. Ik heb alleen maar goeie gevoelens bij hem.”

Steunbetuiging van Guardiola

“Eén van de dingen die ik nooit zal vergeten, is dat hij me belde toen mijn vader overleed. Hij wist hoe belangrijk die voor me was. En natuurlijk deed ik hetzelfde toen zijn moeder stierf. Zo’n dingen zien de mensen niet. Het is ook niet nodig om ze te delen, maar nu ik eens de kans krijg, doe ik het toch. We hebben een goeie band.”