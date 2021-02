Officieel: Bayern München heeft toptransfer beet en versterkt zich deze zomer met Dayot Upamecano

Bayern München heeft zich versterkt met de komst van Dayot Upamecano. De centrale verdediger speelt momenteel nog voor concurrent RB Leipzig, maar zal deze zomer de overstap naar Beieren maken. Daar zal hij de opvolger van David Alaba moeten worden.

Het gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar nu wordt het nieuws ook bekendgemaakt via de officiële kanalen van de betrokken ploegen. Bayern München licht de afkoopclausule van 43 miljoen euro voor Upamecano in en heeft dus zijn absolute toptransfer al beet. Deze zomer zal de Fransman de overstap naar de Duitse recordkampioen maken.

Het 22-jarige toptalent ontwikkelde zich bij RB Leipzig tot één van de beste centrale verdedigers in Europa en stond op het lijstje van verschillende topteams. In totaal speelde hij 139 wedstrijden voor zijn huidige werkgever. Daarnaast heeft Upamecano ook al drie caps voor het Franse nationale team achter zijn naam geschreven