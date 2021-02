Belgen in het buitenland: Nainggolan haalt nog eens de 'tomahawk' boven, Jérémy Doku en Leya Iseka verliezen

De topaffiches is het buitenland krijgen altijd wel de nodige aandacht, maar er zijn nog duels die interessant zijn. Andere wedstrijden met Belgen aan de aftrap bijvoorbeeld. Onder andere in Italië en Frankrijk waren er zo'n matchen.

In de Serie A trok voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan het shirt van Cagliari aan. Radja verloor met zijn ploeg met 0-1 van Atalanta na een laat tegendoelpunt. Dat was echter niet het opvallendste. Een move van Nainggolan kort voor het einde van de eerste helft ging niet onopgemerkt voorbij. Aan de zijlijn pakte onze landgenoot uit met een uitstekende 'tomahawk' tackle.

In Frankrijk zijn Jéréymy Doku en zijn ploegmaats dan weer het winnen verleerd. Renners ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Saint-Etienne. Het was al de vijfde nederlaag op rij. Doku speelde de volledige wedstrijd. Bij FC Metz speelde Aaron Leya Iseka het laatste halfuur. Metz verloor met 1-2 tegen Straatsburg.