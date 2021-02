Sterkhouder KV Mechelen moest geblesseerd naar de kant in de wedstrijd tegen Beerschot: "Het ziet er niet goed uit"

KV Mechelen won dan wel met 1-2 op het veld van Beerschot zondagmiddag, maar toch zal trainer Wouter Vrancken ook met kopzorgen zitten. Issa Kabore moest de wedstrijd namelijk vroegtijdig verlaten met een hamstringblessure.

Moet KV Mechelen het een tijdje zonder Issa Kabore doen? De kans is bestaande, want de rechtsback viel in de eerste helft tegen Beerschot uit met een hamstringblessure. Volgens trainer Vrancken zag het er alvast niet al te best uit voor de jonge Kabore.

"Het ziet er niet zo goed uit. Het is verwonderlijk, aangezien hij een grote motor heeft en in het verleden weinig last heeft gehad van blessures. Het is iets aan de hamstring", legde de trainer van KV Mechelen uit op de persconferentie na de wedstrijd.