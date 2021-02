🎥 Fraaie treffers: Wolves en Leander Dendoncker zetten scheve situatie in tweede helft recht

Zondagmiddag stond er in de Premier League het duel tussen Southampton en Wolverhampton op het programma. Leander Dendoncker stond negentig minuten in de basis en keerde ook met de volle buit weer naar huis. Al kende ze wel de nodige moeite met hun tegenstander.

De thuisploeg is na de 9-0 op het veld van Manchester United volledig het noorden kwijt, al schakelde het eerder deze week de Wolves wel uit in de FA Cup.

Op het halfuur kwamen The Saints ook op voorsprong na een fraai doelpunt van Danny Ings. Stuart Armstrong zette zich door op de flank en smeet de bal voor het doel. De spits nam de bal in één tijd op de slof en opende dus op heerlijke wijze de score.

Niet nadenken, gewoon vol op de slof! 😤🚀 pic.twitter.com/lOfkwbPJyF — Play Sports (@playsports) February 14, 2021

Maar vlak na rust kwamen de Wolves via de stip weer op gelijke hoogte. Twintig minuten voor tijd zette Pedro Neto de scheve situatie na een geniale slalom helemaal recht. Met deze nieuwe driepunter springen Dendoncker en co in de stand naar plek 12.