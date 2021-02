Clubs hebben buik vol van VAR-fouten en falende technologie: betalen voor een service die ondermaats is

Het zit hoog bij de meeste clubs: de bloopers met de VAR stapelden zich de voorbije weken weer op, maar lachen doen ze er in de bestuurskamers niet meer mee. Het geld om dat allemaal te bekostigen komt immers uit hun zak en het systeem lijkt elke week weer te falen.

Naar wat we te horen krijgen wordt er vanuit verschillende topclubs ook gekeken naar de CEO van de KBVB, Peter Bossaert. Het Referee Department lijkt een autonome koers te varen, los van de voetbalbond, maar dat er niemand is die met een duidelijk plan en/of een duidelijke communicatie komt, stoort veel clubleiders.

De grootste frustratie is dat men geen vooruitgang ziet, integendeel zelfs. Hein Vanhaezebrouck schoot vorige week uit zijn sloffen na twee bijzonder discutabele fases, bij Beerschot voelden ze zich dit weekend bekocht en ook over de wedstrijdleiding in Standard-Antwerp was er het één en ander te vertellen. De tijd voor excuses (geen beelden, verbinding met de VAR werkte niet, verkeerde beelden...) is voorbij.

Betalen voor achteruitgaande service

Vanuit verschillende besturen laat men ons ook weten dat de maat vol is. Dat kwaliteitsscheidsrechters opleiden tijd kost, daar kunnen ze nog inkomen. Maar dat de technologie - die ze zelf moeten betalen - ook telkens faalt, daar hebben ze nu wel hun buik van vol. Waarom die faalt, daar hebben ze ook het raden naar.

Dat de VAR nog steeds niet gecentraliseerd werd, zoals in vele landen al het geval is (vanaf volgend seizoen zou dat wel zo moeten zijn), kan op weinig begrip rekenen. Dat het drie minuten duurt om een lijn te kunnen trekken op nog minder begrip. En dat er bij de KBVB geen duidelijk leidersfiguur opstaat, is helemaal een frustratie.

Op maandag of dinsdag laat Frank De Bleeckere traditiegetrouw zijn licht schijnen over de VAR-beslissingen. En daar blijft het bij. Geen antwoorden over wanneer het beter gaat worden. De clubs vinden dat zij steeds meer moeten betalen voor een service die achteruit gaat.

Waarom heeft VAR geen Huddle?

Dit is trouwens ook straf. Ze betalen ook voor de Huddle-technologie, waardoor zowel Beerschot als Mechelen zaterdag heel snel konden zien dat er duidelijk buitenspel was. Die camera's zijn (verplicht) geïnstalleerd op vraag van bondscoach Roberto Martinez, zodat de beelden snel en duidelijk geanalyseerd konden worden. Dat systeem wordt ook geleverd door de voetbalbond. De vraag is dus waarom in godsnaam ook de videorefs niet kunnen beschikken over die beelden?

Veel clubs verwachten van Peter Bossaert, als hoogste instantie bij de KBVB, een antwoord op die en nog andere vragen. Is de kwaliteit van de technologie op niveau? Wanneer gaat het wel naar behoren werken? Kan men hen een tijdlijn geven? De clubs willen waar voor hun geld. Begrijpelijk...