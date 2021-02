'Juventus weet dat Barça in geldnood zit en... geeft supermakelaar een mandaat om Fati naar Turijn te halen'

Juventus FC wil Ansu Fati van FC Barcelona naar Turijn halen. Een vertrek van de 18-jarige flankaanvaller zou normaliter niét bespreekbaar zijn in Camp Nou, maar de financiële realiteit is nu eenmaal wat ze is.

Een voorbeeldje? De afkoopclausule van Ansu Fait bedraagt momenteel vierhonderd miljoen euro. Het is duidelijk dat Juventus FC dat bedrag niet wil of kan ophoesten. Maar Barça heeft héél dringend geld nodig. Maar dat is niet alles. Fati verwacht al langer een nieuw contractvoorstel van Barça, maar dat blijft uit. Niet alleen de financiële crisis, maar ook het feit dat de Catalaanse grootmacht zonder voorzitter is stuurloos schip is helpt er niet aan. Jorge Mendes Sport weet dat Juventus Jorge Mendes een mandaat heeft gegeven om Fati naar Turijn te halen. De Portugese zaakwaarnemer - hij heeft Cristiano Ronaldo in zijn portefeuille zitten - is natuurlijk niet de eerste de beste…