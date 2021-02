Club Brugge wacht bang af: nu ook Noa Lang ziek naar huis

Het noodlot slaat toe bij Club Brugge. Amper enkele dagen voor het belangrijke Europa League-duel tegen Dynamo Kiev worden ze het slachtoffer van een corona-uitbraak. Na de positieve resultaten van maandag moet nu ook de technische staf in quarantaine, ook Noa Lang toont ziekteverschijnselen

Maandag raakte bekend dat Stefano Denswil en Matej Mitrovic met het virus besmet zijn geraakt en dus een week in isolatie moeten. Ook Charles De Ketelaere werd met symptomen onmiddellijk naar huis gestuurd en wacht hetzelfde lot. Zo hoopte de club om een nieuwe corona-uitbraak te vermijden, tevergeefs zo blijkt.

Blauw-zwart blijft niet gespaard. Want dinsdagochtend heeft ook Noa Lang het complex met ziekteverschijnselen moeten verlaten. Hij is momenteel dé man in vorm, men hoopt op vals alarm want het zou uiteraard een stevige aderlating zijn.

Daarnaast zit Philippe Clement en zijn technische staf in quarantaine. Vorige week had Carl Hoefkens al positief getest, nu ook assistent-trainer Johan Van Rumst.

Dinsdagmiddag zouden de coronaresultaten moeten binnenstromen bij de landskampioen. Woensdagochtend reist het richting Oekraïne. Het wordt dus nog bang afwachten.