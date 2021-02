Vaccinatiekampioen Israël heeft een plan: "Speel Champions League en EK bij ons"

Zoals u intussen - met grote jaloezie - wel al gelezen hebt, zijn ze in Israël goed op weg om voor de zomer heel het land ingeënt te hebben. Nu al heeft een kwart van de bevolking zijn twee spuitjes gekregen. Ze hebben dan ook aan de UEFA aangeboden om het EK mee in hun land te laten doorgaan.

Israël wil de vruchten plukken van zijn sterke vaccinatiestrategie en bood volgens Channel 12 zijn diensten aan bij de UEFA. Ze vinden dat hun land het veiligst is om een aantal EK-matchen te laten doorgaan, indien het plan om het EK in 12 landen in het water valt.

Daarnaast lieten ze ook weten dat ze maar al te graag ook een aantal Champions League-matchen willen organiseren. En als het nodig is, ook opnieuw een 'Final Eight', die bij hen zou gespeeld kunnen worden.