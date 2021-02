Club Brugge wacht bang af: twee sterkhouders wél of niet het vliegtuig op na uitbraak corona?

Het wordt een zéér spannende woensdagochtend, want twee bepalende spelers voor Club Brugge weten woensdag of ze al dan niet aan de arbeid kunnen en mogen in en tegen Kiev.

Denswil, Mitrovic, Vanaken en de coaching staf zullen er niet bij zijn in Kiev, maar verder is het ook nog afwachten wie allemaal op het vliegtuig zal stappen woensdagochtend. Met name bij de namen van Charles De Ketelaere en Noa Lang staan grote vraagtekens. Beiden waren de voorbije dagen ziek. Symptomen? Of dat symptomen waren van het coronavirus, dan wel van een andere vorm van influenza? Dat is niet geweten. Beiden hebben tot op heden negatief getest op COVID-19, maar als ze nog symptomen hebben reizen ze woensdagvoormiddag sowieso ook niet mee af.