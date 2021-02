Dan toch: zieke Noa Lang test positief op Covid-19

Het stopt maar niet voor Club Brugge. Noa Lang leek gespaard te blijven van het coronavirus, maar ondertussen heeft hij toch positief getest. Dat brengt de teller op vier besmette spelers. In Oekraïne zijn ze er niet gerust in en vragen ze de Brugse delegatie om een extra test.

Maandagochtend testte de Nederlander negatief op een PCR-test van de UEFA, maar daags nadien werd hij met ziekteverschijnselen weer naar huis gestuurd. De 21-jarige flankaanvaller reisde niet mee richting Kiev en testte ondertussen ook positief op het virus.

Het is ondertussen al de vierde besmette speler bij de competitieleider. Het wordt nog bang afwachten want volgens Het Nieuwsblad is het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid er niet gerust in. Het eist dat de voltallige Brugse delegatie een bijkomende PCR-test ondergaat.