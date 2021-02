Gert Verheyen waarschuwt Club Brugge: "Ze zijn in alle linies een pak sterker geworden"

Donderdagmiddag speelt Club Brugge een Europa League-duel in Kiev. Dankzij een corona-uitbraak mist het heel wat belangrijke spelers in de selectie, toch blijft blauw-zwart rustig. Het Europees toneel staat namelijk in het rood aangestipt, maar er wacht hen een moeilijke wedstrijd.

Vorig seizoen namen beide ploegen het in de kwalificatie van de Champions League al eens tegen elkaar op, maar daar mag de competitieleider zich niet blind op staren: “De Oekraïense vicekampioen is in alle linies een pak sterker geworden. Vorig seizoen stonden daar drie stevige, agressieve maar beperkte centrale verdedigers. Nu staan daar drie jongeren die beter zijn aan de bal”, vertelt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. Club Brugge zal negentig minuten waakzaam moeten blijven. Ondanks de aanstelling van de 75-jarige Mircea Lucescu, blijft Dynamo Kiev een ploeg dat voortdurend in de organisatie kruipt en op de counter loert. De jongens van Rik De Mil moeten dus absoluut een achterstand zien te vermijden: “Komen zij op voorsprong, dan zetten ze een laag blok, wachten ze een tegenstander op, en proberen ze dan uit te counteren. Ze hebben wel moeilijkheden met zelf het spel te maken. Afgelopen weekend, tijdens hun eerste competitiewedstrijd in twee maanden, hadden ze wel de bal, maar worstelde het elftal met het creëren van kansen. Ze zijn dus te pakken. Club Brugge beschikt over de betere papieren en heeft de spelers om het Oekraïense blok te ontwrichten”, besluit de analist.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Dinamo Kiev - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.