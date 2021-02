Is de Europese nederlaag van Antwerp het voorteken van een nieuw sprookje?

Het is niet de eerste maal dat Antwerp thuis Europees verliest met 3-4. Toen kwalificeerden Antwerp uiteindelijk zich en speelde het de finale van Europacup II tegen Parma.

We gaan stevig terug in de tijd namelijk naar 4 november 1992. Antwerp heeft het seizoen voordien de beker gewonnen tegen KV Mechelen en mag zo uitkomen in Europacup II. Tegenstander in de 2de ronde is het Oostenrijkse Admira Wacker Wien. Antwerp verliest deze partij met 3-4 maar had de heenmatch gewonnen met 2-4 waardoor ze zich kwalificeerden voor de volgende ronde. Antwerp speelt tot op het einde mee en speelt uiteindelijk de finale tegen Parma. Deze wordt verloren met 1-3.

Aan Franky Vercauteren werd de vraag gesteld of hij hiermee de spelers extra kan motiveren voor de belangrijke terugwedstrijd tegen Rangers volgende week: "Nee, ik denk het niet (lachend). Sommige weten nog niet wat dat het was en waren nog niet geboren toen. We moeten er gewoon blijven in geloven. We zullen zien tot waar we het kunnen brengen in de Europa League."