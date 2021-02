Blauw-gele trein dendert verder: Union haalt het in topper (die er geen was) en kan titel al ruiken

In de topper tegen Seraing heeft Union nog maar eens zijn meesterschap onderstreept. Na acht minuten stond de ploeg van Felice Mazzu al op een dubbele voorsprong, na goals van Undav en Vanzeir. Een soeverein Union toonde zich 90 minuten lang oppermachtig en ziet de titel alsmaar dichterbij komen.

Onlangs moest Union op bezoek bij Deinze maar enkele seconden wachten op openingstreffer. In de topper tegen Seraing duurde het welgeteld vijf minuten vooraleer de autoritaire leider op voorsprong kwam. François rolde de rechterflank op en schotelde Undav de 0-1 voor. Nauwelijks twee minuten later zaten de troepen van Felice Mazzu helemaal op rozen. Ref Laforge legde de bal op de stip na een lichte overtreding op Teuma, topschutter Vanzeir bedankte en knalde nummer achttien staalhard tegen de touwen.

Seraing leek aangeslagen door die dubbele mokerslag van Union. Nog voor halfweg de eerste periode was Nielsen erg dichtbij een derde treffer. Voor Georges Mikautadze, het fenomeen dat in het begin van het seizoen blindelings scoorde, was het vrijdag pas de eerste competitiematch in 2021. Hij keerde terug in het elftal na drie speeldagen schorsing en het forfait van Lommel, maar kon zijn gebrek aan matchritme niet wegsteken. Al Badaoui bediende de Franse spits perfect, maar Mikautadze besloot overhaast in het zijnet.

Ook na de koffie veranderde er weinig aan het spelbeeld. Op het moeilijk bespeelbare veld in Pairay deed Seraing wat het kon, maar Union loste geen seconde de grip op de wedstrijd. Ook de inbreng van oude bekende Danijel Milicevic bracht geen zoden aan de dijk voor Les Métallos. Union liet het allemaal wat betijen, waardoor de partij compleet verwaterde. In de slotfase kreeg Seraing-verdediger Boulenger zijn tweede gele kaart onder de neus geduwd, na een overtreding op Vanzeir.

Zo won Union op een drafje de topper die er nooit een is geweest. Alweer de achtste zege op rij voor het team van Felice Mazzu, dat haar voorsprong op dichtste achtervolger Seraing ziet oplopen tot achttien punten. De Brusselaars kunnen nu echt wel beginnen uitkijken naar een champagneleverancier, want de titel lijkt hen niet meer te kunnen ontglippen. Westerlo kan dit weekend over Seraing naar de levensbelangrijke tweede stek wippen.