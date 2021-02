Real Madrid wil vervanger voor Sergio Ramos in Portugal gaan halen

De kans bestaat dat Sergio Ramos Real Madrid aan het einde van het seizoen zal verlaten. De aanvoerder van de Spaanse topclub en het bestuur komen voorlopig niet tot een akkoord voor een verlengd verblijf.

Volgens AS bereidt Real Madrid zich voor op het vertrek van Sergio Ramos en heeft de club haar zinnen gezet op een jonge verdediger van Braga. Zo willen ze namelijk de 21-jarige David Carmo binnenhalen.

De centrale verdediger werd in januari sterk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool als vervanger van Virgil van Dijk, maar bronnen die betrokken waren bij de onderhandelingen bevestigden aan AS dat er geen akkoord kwam. Braga wilde hem uitlenen voor 4 miljoen euro met een verplichte aankoopoptie deze zomer voor 25 miljoen euro, maar Liverpool was slechts bereid 20 miljoen euro te bieden. Zo kwamen de onderhandelingen tot een einde.