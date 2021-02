Axel Witsel heeft zijn eerste balletje getrapt tijdens de revalidatie

Volgende week is hij eindelijk verlost van de vervelende brace. “Dan start het harde werk pas”, vertelde Witsel in een video die Borussia deelde.

Witsel trapt daarin ook al tegen de bal. Ook Witsel deelde de video op zijn Twitterpagina. De blessure liep Witsel op 9 januari op tijdens het duel tegen Leipzig.

De scheur in de achillespees kwam er zonder contact. Een operatie volgde, net als enkele maanden revalidatie. De kans dat Witsel met de Rode Duivels op het EK verschijnt, is bijzonder klein.

Back with the ball at my feet 💪🏽⚽️ #RoadToRecovery #AW28 pic.twitter.com/LyAJuqx9CO