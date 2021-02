🎥 'No to Racism'- actie blijkt niet voor iedereen te voldoen: "Door de knie buigen is vernederend"

Wilfried Zaha heeft gereageerd op de solidariteitsactie met de Black Lives Matter-beweging. Voor Zaha zijn dergelijke acties achterhaald.

Afgelopen zomer kreeg Wilfried Zaha zelf nog racistische dreigementen te verduren. Nu komt hij zelf met een verklaring dat de ondersteunende acties van de UEFA voor hem niet meer hoeven. De aanvaller van Crystal Palace heeft het over de kniebuiging, net voor het eerste fluitsignaal van de wedstrijd.

© photonews

De 28-jarige speler uit de Premier League vindt het vernederend om door de knie te gaan. In de Engelse media gaf hij dan ook een verklarende uitleg. “Ik ben opgegroeid bij mijn ouders en zij lieten me weten dat ik trots moet zijn om zwart zijn, wat er ook gebeurt. Ik heb op dit moment het gevoel dat we gewoon rechtop moeten staan.”

Hij gaat nog verder: "De kniebuiging wordt nu zomaar gedaan. Spelers vergeten de betekenis erachter en vergeten het soms uit te voeren voor de wedstrijd. Voor mij hoeft de kniebuiging niet meer. Ik ga Black Lives Matter ook niet op de achterkant van mijn shirt dragen. Het zou voor mij aanvoelen alsof het een doelwit is.”

Crystal Palace FC player Wilfried Zaha says he will not take the knee in future, as he says he feels it is "degrading".Click here to read more: https://t.co/ZTmphNhcLl pic.twitter.com/5R9eP6FuDm — Sky News (@SkyNews) February 19, 2021