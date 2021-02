Ziekenboeg Leicester raakt leeg: Belg keert terug

Timothy Castagne is hersteld van zijn dijbeenblessure. Hij is al sinds eind oktober op de sukkel met zijn dijbeen, maar dat zou nu volledig hersteld zijn. Rodgers bevestigde dat hij beschikbaar is voor de selectie van morgen tegen Aston Villa.

Timothy Castagne speelde dit seizoen ongeveer de helft van de minuten in de Premier League, en dat heeft vooral met zijn dijbeenblessure te maken. Nu hij weer fit is hoopt hij zo snel mogelijk weer in de ploeg te staan.

Ook Ricardo Pereira, een andere rechtsachter van Leicester, komt ook terug uit blessure. Pereira is al een heel seizoen op de sukkel met een gescheurde kruisband.