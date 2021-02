Leicester City wipt met terugkerende Castagne naar de tweede plaats

Leicester City blijft het goed doen in de Premier League. Zondagmiddag won het op bezoek bij Aston Villa. Het springt in de stand ook tijdelijk naar de tweede plaats. De Champions League-tickets komen dus alsmaar dichter voor the Foxes.

Timothy Castagne stond voor het eerst sinds zijn blessure op 31 januari weer in het basiselftal van The Foxes, ook Youri Tielemans begon aan de aftrap tegen Aston Villa. De jongens van Brendan Rodgers begonnen uitstekend aan hun wedstrijd. Na 19 minuten brak James Maddison de wedstrijd open, amper vijf minuten later verdubbelde Harvey Barnes de score. In de tweede helft maakte Bertrand Traoré nog wel de aansluitingstreffer, maar een late gelijkmaker bleef uit. Dankzij deze nieuwe driepunter wipt Leicester City (tijdelijk) naar de tweede plaats. Het telt wel al zeven punten minder dan leider Manchester City, dat zondagavond nog in actie komt tegen Arsenal.