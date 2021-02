Dario Van den Buijs hoopte op meer bij Beerschot: "De ene week stond ik in de basis, daarna zat ik weer op de bank"

Dario Van den Buijs streek deze zomer neer op het Kiel, maar besloot in de laatste dagen van de wintermercato om elders op jacht te gaan naar speelminuten. Hij trok daarom tijdelijk naar de Eredivisie.

Afgelopen zomer nam Beerschot de verdediger transfervrij over nadat zijn contract ten einde liep bij Heracles Almelo. De 25-jarige landgenoot stond dit seizoen maar zeven keer in het basiselftal bij de promovendus en had meer van zijn avontuur verwacht.

Daarom trok hij op huurbasis naar Fortuna Sittard, dat deze zomer al eens interesse toonde: "Ik voelde de drang om me te bewijzen in België, maar helaas heb ik er niet zoveel minuten gemaakt zoals ik had gewild. De ene week stond ik in de basis, daarna zat ik weer op de bank. Toch heb ik er heel veel geleerd", vertelde hij in een interview aan zijn club.

Ondertussen is van den Buijs opnieuw enkele weken actief in de Eredivisie. Enkele clubs toonden wel interesse, maar de nummer negen in de stand kreeg de voorkeur: "Fortuna Sittard toonde in de zomer al interesse, en dat hadden ze ook nog steeds in de winter. Ik ben blij met deze stap."

De centrale verdediger van Beerschot wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Fortuna Sittard. Deze winter liet de club met Thibaud Verlinden en Mickaël Tirpan al twee landgenoten overkomen.