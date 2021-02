Bijzondere play-offs dit jaar? Traditionele topclubs dreigen naast tickets te grijpen

Opnieuw een opmerkelijk weekend in het Belgisch voetbal. De traditionele topclubs Standard, Anderlecht, KAA Gent en KRC Genk zijn er dit weekend niet in geslaagd om te winnen. Zal play-off 1 er dit jaar helemaal anders uitzien? Heel wat van deze clubs dreigen in de problemen te komen.

De strijd om de play-offs blijft dit seizoen enorm spannend. De derde in de stand telt nauwelijks vier punten meer op de elfde plaats. De kans is dus ook enorm groot dat enkele ploegen uit de traditionele G5 naast een ticket voor play-off 1 grijpen: "De Buffalo's staan niet eens in de top acht terwijl ze op een plekje in de top vier mikken. Als we de stand er even bijhalen zien we toch dat het geen verrassing gaat worden als enkele grote clubs naast de top acht vallen", vertelt Pascal Scimè aan RTBF.

Hij is er ook van overtuigd dat er een revolutie bezig is in de Pro League: "Stel je voor dat Gent, Anderlecht, Charleroi en Standard niet in de top 4 staan, het is te gek", concludeerde hij. Het worden dus nog enkele spannende weken in de Jupiler Pro League. Momenteel dreigen Standard, Anderlecht en KAA Gent dus naast play-off 1 te vallen.