Ex-ploegmakker over Eden Hazard: "Hij mist de ambitie, maar is aan de bal van het niveau Messi"

Filipe Luis, momenteel actief bij Flamengo, heeft doorheen zijn carrière een mooi palmares bij elkaar gevoetbald. Hij won bijvoorbeeld met Brazilië de Copa América en twee keer de Europa League met Atletico Madrid. Toch zal hij zijn periode bij Chelsea met Eden Hazard ook nooit vergeten.

In een interview met The Daily Mail vertelt Filipe Luis over zijn passage bij Chelsea en het samenspelen met Eden Hazard. De Braziliaan had wel enkele opvallende dingen te zeggen over onze landgenoot die toen tijdens het seizoen 2014/15 een sterke periode kende.

“Eden is - samen met Neymar - de beste speler met wie ik ooit samen speelde. Hij is van het niveau Messi", vertelt Luis. "Maar hij trainde niet altijd even goed. Tien minuten voor de warming-up voor een wedstrijd zat hij nog doodleuk 'Mario Kart’ te spelen in de kleedkamer”, klinkt het bij de vleugelverdediger.

Ambitie

Straffe uitspraken van de Braziliaan die zijn bewondering voor de Rode Duivel niet onder stoelen of banken steekt. Toch is Luis ook kritisch: "Eden is zo getalenteerd, hij mist alleen een beetje ambitie om te zeggen: ‘ik word de beste voetballer ter wereld'.”

Hazard was erg bepalend voor The Blues in het seizoen toen hij samenspeelde met Luis. Hij scoorde toen 19 doelpunten en gaf 13 assists in 52 wedstrijden over alle competities.