"Hij is nog niet de Massimo Bruno die hij was voor zijn blessure, maar hij is er niet ver van verwijderd"

De aanvallende middenvelder van Sporting de Charleroi kon na een zware blessure zijn plekje in het basiselftal nog niet veroveren, maar hij is wel op de goede weg terug. Het heerlijke doelpunt tegen Waasland-Beveren was daar het bewijs van.

Massimo Bruno keerde eind november terug na een lange revalidatie, maar kan sindsdien nog niet echt overtuigen. Hij moest het tot nu doen met enkele invalbeurten. Karim Belhocine geeft hem nog rustig de tijd om te herstellen van zijn blessure: "Er wordt altijd gezegd dat het even lang duurt om terug te komen op je beste niveau als de revalidatie zelf", zei hij.

Maar Massimo Bruno blijft een zeer belangrijke pion in het elftal van Sporting Charleroi, dat bewees hij met een heerlijke treffer op de Freethiel: "Hij was voor zijn blessure een zeer belangrijke speler voor ons. Hij is er opnieuw zeer dicht bij. Scoren is een prestatieverhoger en ik ben erg blij voor hem."

Karim Belhocine is er dus van overtuigd dat zijn speler sterker terugkeert: "Hij is een jongen die ik heel goed ken. We hebben zeer openhartige gesprekken en hij is helder: hij weet waar hij staat en waar hij heen wil. Zijn doel is om terug te keren naar het topniveau en dat is ook mijn doel. Hij is op de goede weg en dat heeft hij in Waasland-Beveren laten zien..."