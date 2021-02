Paul Gheysens gelooft nog steeds in het Eurostadion: "Ondertussen is er een nieuwe Belgische regering gevormd, hé"

Komende zomer schiet het EK met een jaar vertraging dan toch uit de startblokken. Voor de Belgische voetbalfan is er weinig veranderd: ook in 2021 staat het Eurostadion er nog niet. Al kan dat er in de toekomst alsnog komen.

We gaan enkele jaren terug in de tijd. De plannen van Ghelamco waren groots. Op parking C van de Heizelvlakte zou een hypermoderne voetbaltempel gebouwd worden. De Rode Duivels zouden er op het EK 2021 furore maken, terwijl het ineens de nieuwe thuishaven van RSC Anderlecht moest worden.

Veel politiek getouwtrek, enkele actiecomités en een buurtweg later is er niets van de plannen in huis gekomen. Paul Gheysens is echter van plan om een nieuwe poging te wagen. “Wij hadden én hebben nog steeds een sterk dossier”, aldus de sterke man van Antwerp FC en Ghelamco.

“Dat dossier is er trouwens eentje conform alle wetten”, maakt Gheysens zich sterk. “Ondertussen is er een nieuwe Belgische regering gevormd, hé. Misschien doe ik een nieuw voorstel. Afstel betekent niet dat de deal er niet zal komen. Al kan het wel een minder favorabele deal worden.”