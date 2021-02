Courtois en Hazard ontvangen laat nieuwjaarsgeschenk: Real Madrid trakteert spelers op nieuwe wagens

Real Madrid trakteert elk jaar zijn spelers op nieuwe wagens. Het is geen verplichting om met deze auto's naar de trainingen of wedstrijden te komen, maar Audi zet hun producten gewoonweg graag in de kijker. Thibaut Courtois koos voor een Q7, Eden Hazard koos dan weer voor een Q5.

Audi is ondertussen al 17 jaar de officiële wagenpartner van Real. Maandag overhandigden ze de spelers tijdens een ceremonie die plaatsvond op de parking van het Alfredo Di Stéfano-stadion, waar de Koninklijke hun wedstrijden afwerkt tijdens de werken aan het Santiago Bernabeu, de sleutels van hun nieuwe speeltjes. De doelman van de Rode Duivels koos voor de Audi Q7, een auto met een prijskaartje van 64.000 euro. Eden Hazard daarentegen koos 'maar' voor de Audi Q5 met een marktwaarde van 45.000 euro. Een bescheiden keuze, al kan hij met zijn teleurstellende prestaties beter niet te veel veroorloven, anders wordt hij misschien wel door de supporters op de korrel genomen. Daarnaast beschikt hij ook over een Lamborghini Aventador SVJ, een wagen met een kostenplaatje van een anderhalve miljoen euro. 🔑 ¡Tenemos nuestros nuevos coches!

🚗 ¡Gracias, @audispain!

⚡ #AudiEtronSportback | #AudixRealMadrid pic.twitter.com/YaJuxNm3M9 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 22, 2021