Krijgen Rode Duivels voor EK hun spuitje? "Politiek gezien zijn ze nu niet prioritair"

De Rode Duivels moeten in juni het EK spelen. De kans is bestaande dat de UEFA zegt dat alle spelers moeten gevaccineerd zijn. Ook voor de Olympische Spelen kan dat een vereiste worden. Maar momenteel hebben sporters geen voorrang.

"Ik snap ook wel de maatschappelijke voorbeeldfunctie van sporters, maar waar trek je de grens?", aldus Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce vaccinatie, in HLN. "Want voor je het weet, belt ook de basketbalfederatie: wij willen ook zo snel mogelijk herbeginnen. Het aantal sporters moet heel restrictief zijn - anders praat je meteen over duizenden vaccins."

Al vraagt het BOIC maar 500 vaccins voor Team Belgium en gaat het bij de Rode Duivels over 60 spuitjes. "Voor fase 2 zal dat zeker besproken en bekeken worden. Politiek gezien zijn ze nu niet prioritair. De globale strategie ligt voorlopig vast, maar we houden een open vizier en ik sluit niet uit dat bepaalde groepen om bepaalde redenen nog voorrang krijgen. Wat dan wel maatschappelijk te verantwoorden moet zijn."