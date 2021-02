17-jarig toptalent van Bayern München moest kiezen tussen drie nationale ploegen

17 jaar is Jamal Musiala, maar hij scoorde dinsdag al voor de derde keer in de Champions League voor Bayern München.

Musiala werd geboren in het Duitse Stuttgart, maar voetbalde het grootste deel van zijn in Engeland. Eerst bij Southampton, daarna bij Chelsea.

Van daaruit ging het naar de beloften van Bayern München en op 20 juni van vorig jaar mocht hij aantreden bij de hoofdmacht. Met 17 jaar en 115 dagen de jongste speler ooit voor Bayern.

Musiala heeft gekozen om voor de Duitse nationale ploeg te spelen. Hij was in het verleden al Engels jeugdinternational. Gareth Southgate wilde hem laten groeien bij de U21, de Duitse bondscoach pakte hem wel meteen bij de Mannshaft. Musiala kon ook nog voor Nigeria spelen, omdat zijn vader Nigeriaan is.