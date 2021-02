Zien we sommigen nog op hoger niveau? "Qua traptechniek 1A-waardig"

Heur-Tongeren ging al bij al 'kansloos' onderuit in de Beker van België tegen AA Gent. Maar Hein Vanhaezebrouck zag wel positieve zaken.

Bij Tongeren vonden ze het wel een erg leuk avontuur begin februari: "De dag vloog voorbij", klonk het achteraf onder de spelers en de coach.

"We misten duidelijk matchritme en dat was te zien tegen een tegenstander van een aantal reeksen hoger", was ook de coach duidelijk.

Traptechniek

Maar Hein Vanhaezebrouck? Die zag wel degelijk positieve dingen van een aantal spelers van de Limburgers. Of we hen ooit op hoger niveau aan het werk gaan zien?

"Heur-Tongeren probeerde echt wel goed voetbal te brengen. Ze hebben spelers die met hun traptechniek zeker in eerste klasse thuishoren, want ze leggen makkelijk diagonaaltjes en ze leggen de balletjes heel makkelijk."