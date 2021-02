OFFICIEEL: Thierry Henry neemt ontslag bij Montreal

Thierry Henry stopt per direct als trainer bij het Canadese Montreal Impact wegens familiale redenen. Vanwege de coronapandemie wil hij niet langer zijn familie moeten verlaten en ook een verhuis naar de Verenigde Staten zit er niet in voor de Fransman.

“Het afgelopen jaar is voor mij persoonlijk zeer moeilijk geweest. Door de coronacrisis zag ik al een jaar mijn kinderen niet meer. Het gemis begon te zwaar te wegen op mij en de kinderen. Daarom neem ik nu deze moeilijke beslissing en verlaat ik de club”, meldt Henry via de clubwebsite.

Het nieuws komt er compleet onverwacht aangezien gisteren Laurent Ciman nog werd aangekondigd als de nieuwe assistent van de Fransman bij Montreal. "Ik had graag van je geleerd. Maar ik begrijp de beslissing”, klinkt het bij Ciman volgens Het Laatste Nieuws.

Hoofdcoach

De kans dat Laurent Ciman nu meteen hoofdcoach zal worden bij de club is echter wel klein zegt die andere Belg die actief is bij Montreal Impact, namelijk Olivier Renard. Hij is er sportief directeur en laat weten dat ze gewoon op zoek gaan naar een vervanger voor Henry in plaats van dat ze Ciman meteen promoveren tot interim-coach.

De Fransman was sinds november 2019 aan de slag bij Montreal. Hij leidde de club in 2020 voor de eerste keer naar de play-offs sinds 2016. Eerder was hij ook actief bij de Rode Duivels.