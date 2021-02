Hoe ver reiken de ambities van Standard nog? "Daar denken we nog steeds aan"

Standard is aan een mindere periode bezig en heeft met 3 op 15 de wind niet in de zeilen momenteel. En dus is de vraag: wat nu? Mogen ze nog van een en ander dromen of niet?

"Uit de top-8 vallen? Dat is een grote ontgoocheling, maar alles is nog steeds te spelen", aldus Selim Amallah. "Je kan van de negende naar de derde plaats gaan in no time, dus het is aan ons om te blijven werken."

Een gevoel dat ook leeft bij Gojko Cimirot: "Alles blijft mogelijk, ook de komende weken, er zijn nog zes finales en er is nog heel veel mogelijk voor ons."

We denken nog altijd aan de top-3 of top-4

En ook coach Mbaye Leye wil van geen paniek weten na de 3 op 15: "We zijn aan iets aan het bouwen op langere termijn, met jeugdige spelers die beter worden. We zijn als team aan het evolueren."

"Het klopt dat we nu even in een mindere periode zitten. Maar we hebben nog middelen om er iets aan te doen en we hebben nog een aantal wedstrijden. We kunnen nog verschillende plaatsen zakken, maar ook stijgen. Alles zit dicht op elkaar, we zijn nog altijd aan het denken aan de derde of vierde plaats."