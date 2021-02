KV Mechelen verandert na dit seizoen van kledingsponsor

Vanaf volgend seizoen zal het logo van kledingmerk Jartazi niet meer op de shirtjes van KV Mechelen pronken. De Kakkers veranderen van kledingsponsor. Ze gaan in zee met het Italiaanse sportmerk Erreà. Er werd een overeenkomst afgesloten tot 2025.

KV Mechelen zal vanaf het seizoen 2021/22 niet meer spelen in shirtjes van Jartazi maar van het Italiaanse sportmerk Erreà zo meldt Gazet Van Antwerpen.

Het is niet de eerste keer dat Malinwa samenwerkt met Erreà. 25 jaar geleden speelde de Mechelaars ook al eens in shirtjes van het Italiaanse sportmerk.

Enthousiasme

De club is in ieder geval erg enthousiast over de samenwerking: "Het feit dat ze regelmatig aanwezig zullen zijn in hun eigen skybox in het AFAS Stadion, zal de werking alleen maar ten goede komen. We heten hen van harte welkom”, klinkt het bij KV Mechelen.

In het voetbal is het Italiaanse sportmerk niet zo'n grote naam. In de Eredivisie speelt ADO Den Haag reeds in Erreà-uitrusting net als ook Parma uit de Serie A.