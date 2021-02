Simon Mignolet zoekt naar verklaringen voor uitschakeling Club Brugge: "Dan merk je wat het grootste probleem is"

Simon Mignolet had in het eerste uur van de wedstrijd tegen Kiev bitter weinig werk. Een schot van Shaparenko kon hij nog pareren maar hij was kansloos op het doelpunt van Buyalskiy. De doelman probeert verklaringen te zoeken bij de opeenvolging van wedstrijden voor Club?

"We hadden de wedstrijd 70 minuten lang onder controle maar in de laatste 20 minuten kregen we het lastig. We hebben de afgelopen weken zwaar labeur moeten verrichten en dan scoren ze op het slechtst mogelijke moment waardoor we niet meer de kans kregen om opnieuw in de wedstrijd te komen", klinkt het bij Mignolet.

Dat Bas Dost geblesseerd uitviel was volgens Mignolet ook het resultaat van het harde labeur van de afgelopen weken. "Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Hij moest de afgelopen week wat meer terugzakken en verdedigen, dat kruipt niet in de koude kleren."

Fysiek kopje onder

"Je merkte dat bij de hele groep in de laatste 20 minuten. Ze kwamen meer opzetten en op fysiek vlak ging het minder bij ons, dat was het grootste probleem. Een tegendoelpunt is altijd een opeenstapeling van fouten maar ze speelden het ook goed uit in de rug van onze verdediging. We kwamen overal net dat stapje tekort en als je dan iemand met meer ervaring hebt of iemand kan inbrengen die het verschil kan maken, krijg je een ander slotfase", gaat Mignolet verder.

© photonews

De teleurstelling was van het gezicht van Mignolet af te lezen. "Met alle respect voor Dynamo Kiev maar ik denk dat we in normale omstandigheden wel door zouden gaan. We kunnen ons meten met elke ploeg in de Europa League, zonder van elke tegenstander te winnen. Maar nu weten we niet waar het schip zou stranden. Als we die jongens zouden recupereren in de volgende ronde, hadden we hele mooie dingen kunnen doen in de Europa League", besluit de doelman.